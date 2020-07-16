На выходных в Ласнамяэ создадут объект уличного искусства

Рассказывает Полина Ляшева, активист Ласнаидеи: ”Когда мы создавали наше объединение, то думали о том, что хотим добавить цвета в Ласнамяэ. Поэтому одним из первых наших мероприятий стал проект Ласнакраски, в ходе которого совместно с жителями была раскрашена в яркие цвета лестница Котка. Затем мы украшали мозаикой бетонные шарики в парке Кивила, красили вместе с детьми рампы на Раадику. Мы видим, как преображается монотонное пространство, с какой радостью участвуют в таких мероприятиях люди. В этом году решили украсить муралом стену библиотеки Лаагна, во дворе которой находится общинный огород”.

В создании нового объекта уличного искусства может принять каждый — в первый день художники нанесут на стену контуры будущего рисунка и во второй день можно будет их закрашивать. Если не хочется пачкаться краской, можно будет порисовать мелками на асфальте, поиграть в настольный теннис, полюбоваться цветущими в огороде растениями, помочь строить беседку или заполнять землей новые грядки. Найдется занятие и для малышей — в огороде есть песочница и много игрушек.

По мнению художника Андрея Кедрина, в Таллинне в целом не хватает хороших муралов и монументальных росписей городского пространства. Ласнамяэ представляется Андрею как идеальная площадка для уличного искусства и, по его представлению, вместо борьбы с незаконными граффити лучше дать возможность жителям района применить свои силы и умения для создания живописного пространства, наполненного новым смыслом.

”Мы всегда рады помочь городу с визуальной составляющей и поэтому с энтузиазмом откликнулись на просьбу помочь с росписью стены в огороде Лаагна”, — добавляет художник Сергей Драгунов. Художники надеются, что и остальные районы последуют примеру Ласнамяэ.

Мероприятие пройдет 18 и 19 июля на Выру 11 с 12.00 до 17.00. Подробности — на странице НКО Ласнаидея в Facebook: https://www.facebook.com/events/3088267744600633/

Событие поддерживают Британский совет и магазин с самым большим выбором спрей-красок в Эстонии Spekter.