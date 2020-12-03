На улицах Ласнамяэ загорятся тысячи рождественских огней

”К украшению улиц, площадей, парков и общественных пространств Ласнамяэ приступили ещё в ноябре, чтобы с наступлением самого темного времени года добавить красок и создать в преддверии новогодних торжеств по-настоящему праздничную атмосферу. В этот особенный год, когда эпидемическая ситуация помешала проведению традиционных празднований и крупных рождественских рынков, мы основательно подошли к вопросу украшения района, чтобы жители разных частей района смогли насладиться зимней сказкой и атмосферой. В этом году новыми местами притяжения для жителей Ласнамяэ станут площадь Линдакиви и променад Паэ, где в ближайшие дни специалисты приступят к установке главных праздничных иллюминации района”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Уже в конце ноября световые элементы в виде новогодних елочек традиционно зажглись на всех перекинутых через Лаагна теэ мостах. Впервые яркие гирлянды оплетут поддерживающие бетонные опоры мостов по всей длине городской магистрали. Вдоль главной дорожной артерии района зимующие на клумбах кусты роз накроет шапками из тысячи огоньков. Практически полностью завершено праздничное оформление и других магистралей Ласнамяэ — световые инсталляции украсили ул. Ю. Смуули, ул. Пунане, Нарвское шоссе до перекрестка и саму Мустакиви теэ. Новогодняя символика — звёзды разнообразных форм и снежинки, в этом году зажглись и на фонарях улиц Пикри, Паэ, Варраку и Маяка, а на улице Палласти в микрорайоне Сикупилли вновь появилась аллея подсвеченных гирляндами деревьев.

К первому Адвенту четыре площади — площадь Линдакиви, игровую площадку Паасику, зеленые зоны напротив училища ТеКо (ул. Маяка) и Уус-Паэ украсили многометровые рождественские елки, которые прибыли к нам из волости Ания. На сегодняшний день завершено украшение свыше десятка деревьев, растущих в разных частях района — на ул. Махтра и ул. Катлери, на перекрестках улиц Пунане — Калевипоя и К. Кярбери — Кивила, ель в парке Паэ, деревья на ул. Раадику и Юмера, сосны перед детским садиком Ляэнемере, большой ели возле магазина Maxima XXX на Линнямяэ теэ и зеленой красавицы у храма на Нарвском шоссе. В ближайшие дни ярко засверкают деревья на улице Валге, у ледового холла ”Тондираба” и в парке Асундусе. К праздникам на пригорке в парке Тондилоо появится новая инсталляция — пятиметровый светящийся снеговик.