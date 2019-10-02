На RusDelfi появился раздел Ласнамяэ. Там вы сможете читать новости о самом большом районе Таллинна

В этом разделе в ежедневном режиме будут появляться новости самых разных сфер жизни Ласнамяэ: устройство района, местная политика, обучение, здравоохранение, спорт, мы постараемся не упустить ничего.

- Каждый интернет-пользователь хочет в первую очередь читать новости, которые касаются его лично, - говорит главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков. - И мы обязательно будем учитывать эту адресность при внедрении новых разделов.

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