На RusDelfi появился раздел Ласнамяэ. Там вы сможете читать новости о самом большом районе Таллинна(10)
На портале RusDelfi появился новый раздел. Он посвящен самому населенному району Таллинна - Ласнамяэ.
На портале RusDelfi появился новый раздел. Он посвящен самому населенному району Таллинна - Ласнамяэ.
В этом разделе в ежедневном режиме будут появляться новости самых разных сфер жизни Ласнамяэ: устройство района, местная политика, обучение, здравоохранение, спорт, мы постараемся не упустить ничего.
- Каждый интернет-пользователь хочет в первую очередь читать новости, которые касаются его лично, - говорит главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков. - И мы обязательно будем учитывать эту адресность при внедрении новых разделов.
Зайти в раздел можно, как с главной страницы, так и добавив адрес rus.delfi.ee/daily/lasnamae/ себе в закладки. Загляните в раздел Ласнамяэ прямо сейчас.
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