06.02.2020, 08:21

На пешеходном переходе на улице Кярбери в Ласнамяэ произошло очередное ДТП

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Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Накануне вечером в столичном районе Ласнамяэ 67-летняя женщина попала под машину.

Инцидент произошел в 18:37 у дома номер 50 по улице Кярбери, где автомобиль Audi 80, которым управлял 64-летний мужчина, сбил переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 67-летнюю женщину, пишет rus.err.ee.

Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Инциденты на этом пешеходном переходе происходят регулярно.

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