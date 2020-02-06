На пешеходном переходе на улице Кярбери в Ласнамяэ произошло очередное ДТП

Накануне вечером в столичном районе Ласнамяэ 67-летняя женщина попала под машину.
Инцидент произошел в 18:37 у дома номер 50 по улице Кярбери, где автомобиль Audi 80, которым управлял 64-летний мужчина, сбил переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 67-летнюю женщину, пишет rus.err.ee.
Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Инциденты на этом пешеходном переходе происходят регулярно.
СМИ: Курникова и Иглесиас ожидают третьего ребенка
В Приморье 3-летняя малышка жила на ферме среди животных
Почему немцам запретили посадить самолет в России — источник
Откуда взялся коронавирус из Китая: ученые выяснили следующее