На пешеходном переходе на улице Кярбери в Ласнамяэ произошло очередное ДТП

Инцидент произошел в 18:37 у дома номер 50 по улице Кярбери, где автомобиль Audi 80, которым управлял 64-летний мужчина, сбил переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 67-летнюю женщину, пишет rus.err.ee.

Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Инциденты на этом пешеходном переходе происходят регулярно.