На Масленице в Ласнамяэ выступит Артем Савицкий

”Зима уходит, так и не подарив нам радости зимних забав, и, видимо, прокатиться с горки в этом году уже не удастся”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Андрес Ваян. ”Приглашаем всех жителей и гостей района в парк Паэ шумно и весело провести бесснежную зиму и поприветствовать грядущую весну. Для детей и взрослых мы подготовили большую и насыщенную программу”.

Своими красочными выступлениями гостей праздника порадуют такие творческие коллективы, как фольклорный ансамбль ”Былица”, группа народного танца Kiili kirjud, детская вокальная студия DeLight, цыганская танцевальная труппа Аler с вокалистами и хореографическая студия ”Лотос”. Главным исполнителем на Масленице в Ласнамяэ станет эстонский певец Артем Савицкий. Также в развлекательной программе — веселые конкурсы, традиционные масленичные игры, танцы, хороводы и ярмарка.

Большой масленичный праздник в Ласнамяэ завершится в 17.00 обрядом сожжения чучела.

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