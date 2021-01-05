На границе Ласнамяэ и Пирита заработает долгожданный светофор

”В последние годы интенсивность движения по Нарвскому шоссе неуклонно росла. Это происходило как за счет жителей Ласнамяэ, так и за счет тех, кто едет из Пирита и Виймси. Поэтому возникла необходимость задуматься о том, как можно упорядочить движение на границе районов. Это тем более важно, поскольку рядом находится гимназия Ляэнемере и развивающийся парк Вормси. Более четкое регулирование движения на главном перекрестке микрорайона и улучшение доступа к нему со стороны небольших улиц поможет успокоить движение, сделать его безопаснее для пешеходов и автомобилистов. Светофоры заработают сегодня в обед, и мы надеемся, что участники движения быстро привыкнут к этим изменениям”, — прокомментировал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

”Выезд на Нарвское шоссе с улицы Козе уже давно стал бутылочным горлышком, особенно в часы пик. Участники дорожного движения давно ожидали того, чтобы перекресток стал безопаснее. Светофоры, которые начнут работать сегодня, позволят спокойнее проезжать перекресток и улучшат дорожную обстановку для тех, кто едет из Пирита и Виймси и ожидает дальнейшего строительства улицы Мустакиви”, — добавил старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Строительство системы светофоров на перекрестке Нарвского шоссе и улиц Вормси и Козе завершилось 31 декабря. После короткого тестового периода она начнет работать во вторник в 12:00. В рамках строительных работы были сделаны островки безопасности, установлены светофорные столбы, котроллер, средства связи, 32 секции светофора и 12 кнопок вызова зеленого света для пешеходов. Стоимость работ составила 145 000 евро. Весной этого года в этом месте будет высажена зелень и появится новая разметка.