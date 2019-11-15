На Дереве ангелов ждут исполнения новогодние желания 120 детей из Ласнамяэ

Сеть магазинов Maxima и Эстонский союз многодетных семей узнали у 1905 детей со всей Эстонии, что именно они хотели бы получить в подарок на новогодние праздники.
С помощью управы Ласнамяэ сеть Maxima узнала желания детей, для чьих семей было бы большим подспорьем, если бы неравнодушные жители города помогли сделать праздник незабываемым, сообщается на сайте tallinn.ee. Для этого в четырех ласнамяэских магазинах Maxima — Maxima XXX на Линнамяэ теэ, Maxima XX в торговом центре Ümera, Maxima XX на Смуули теэ и Маxima ХХ на Паэпарги — установлены Деревья ангелов, где с 11 ноября по 8 декабря будут ждать исполнения новогодние желания ласнамяэских детей.
На каждой из висящих на Дереве ангелов табличке написаны имя и возраст ребенка, а также, что он хотел бы получить в подарок. По словам патрона кампании ”Дерево ангелов” Герли Падар, часто желания детей крайне практичны — например, они хотят получить в подарок набор для рисования, спортивные принадлежности или сезонную одежду. ”В Ласнамяэ наиболее распространены такие желания, как набор LEGO или кукла, но есть и более оригинальные — например, спальный мешок или телескоп”, — описала Падар.
Нынешнюю, уже 11-ю, благотворительную кампанию ”Дерево ангелов” непохожей на прежние делает то, что посредником, наряду с местными самоуправлениями, также стал Эстонский союз многодетных семей — благодаря этому подарки должны получить, в частности, 500 детей из многодетных семей.
”Наша цель — сделать так, чтобы уже к лютеранскому Рождеству почти две тысячи ребят получили, благодаря неравнодушным жителям Эстонии, долгожданные подарки”, — прокомментировала курирующая проект Герли Падар.
По словам Герли, которая неустанно призывает чутких людей делать добрые дела, жители не только Ласнамяэ, но и всей страны смогут выбрать на любом Дереве ангелов желание и сделать для одного ребенка праздник счастливее и светлее. Наверняка, на дереве найдется что-то, что для вас по карману — станьте персональным ангелом для одного ребенка.
Чтобы принять участие в благотворительной кампании, нужно выбрать желание на установленном в магазине Дереве ангелов. Купленный подарок (можно неупакованный) затем следует оставить на стойке информации либо в кассе. Подарки не обязательно покупать в том магазине, где установлено Дерево ангелов — принести можно подарок, купленный в другом месте и даже сделанный своими руками. Самое главное, принести его в тот же магазин Maxima, где вы сняли с Дерева ангелов желание.
Информацию о местонахождении всех Деревьев ангелов вы найдете на сайте https://www.maxima.ee/inglipuu-rus.
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