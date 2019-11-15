На Дереве ангелов ждут исполнения новогодние желания 120 детей из Ласнамяэ

С помощью управы Ласнамяэ сеть Maxima узнала желания детей, для чьих семей было бы большим подспорьем, если бы неравнодушные жители города помогли сделать праздник незабываемым, сообщается на сайте tallinn.ee. Для этого в четырех ласнамяэских магазинах Maxima — Maxima XXX на Линнамяэ теэ, Maxima XX в торговом центре Ümera, Maxima XX на Смуули теэ и Маxima ХХ на Паэпарги — установлены Деревья ангелов, где с 11 ноября по 8 декабря будут ждать исполнения новогодние желания ласнамяэских детей.

На каждой из висящих на Дереве ангелов табличке написаны имя и возраст ребенка, а также, что он хотел бы получить в подарок. По словам патрона кампании ”Дерево ангелов” Герли Падар, часто желания детей крайне практичны — например, они хотят получить в подарок набор для рисования, спортивные принадлежности или сезонную одежду. ”В Ласнамяэ наиболее распространены такие желания, как набор LEGO или кукла, но есть и более оригинальные — например, спальный мешок или телескоп”, — описала Падар.

Нынешнюю, уже 11-ю, благотворительную кампанию ”Дерево ангелов” непохожей на прежние делает то, что посредником, наряду с местными самоуправлениями, также стал Эстонский союз многодетных семей — благодаря этому подарки должны получить, в частности, 500 детей из многодетных семей.