"Мы следуем рекомендациям Департамента здоровья". Управа Ласнамяэ ответила на обвинения Кальюлайда

”Очень жаль, что для привлечения к себе внимания Раймонд Кальюлайд распространяет вводящую в заблуждение и не соответствующую действительности информацию", — ответили на запрос RusDelfi в районной управе.

Ее представители заверили, что управа работает в полном соответствии с рекомендациями Департамента здоровья. "К моменту проведения упомянутого господином Кальюлайдом мероприятия указаний от департамента о прекращении такого рода деятельности не поступало. Как, впрочем, и на момент написания данного ответа. Изменения в программе мероприятий, организованных управой, будут оперативно сделаны в случае, если от департамента поступят соответствующие указания", — сообщили в управе.

"Считаем крайне важным, чтобы деятельность управы максимально соответствовала реальной ситуации. Любые предпринимаемые дополнительные меры должны быть, с нашей точки зрения, законными и пропорциональными. На организуемых управой мероприятиях обеспечены как проветривание помещений, так и возможности для дезинфекции рук”.

В чем обвинил управу Кальюлайд

"А у них мозги есть в управе Ласнамяэ?? В Японии ВСЕ школы закрыты с конца февраля. А у нас организуют детский праздник для детей из всех регионов. Безответственность!", — возмутился политик в Facebook.

"Они что, новости не читают никакие? Надо отменить все городские мероприятия, особенно для пожилых людей. В школах перейти на э-уроки. Уже сегодня!", — написал Кальюлайд.