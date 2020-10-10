"Музей Ласнамяэ" приглашает: сегодня состоится прогулка по микрорайону Прийсле

”По не зависящим от нас обстоятельствам экскурсия на эстонском языке по микрорайону Прийсле, которая должна была пройти в августе в рамках ”Дней Ласнамяэ”, была отменена, и мы пообещали, что в скором времени мы обязательно найдем возможность познакомить жителей с прошлым этих мест. — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет, — Призываю всех жителей и друзей Ласнамяэ присоединиться к нашему путешествию и участвовать в осознании истории Ласнамяэ”.

Экскурсия пройдет в рамках программы ”Музей Ласнамяэ”, начало которой управа района Ласнамяэ положила в конце этого лета. Программа знакомит жителей и гостей Ласнамяэ с историей самого густонаселенного и многообразного района Таллинна. В рамках программы управа планирует проводить экскурсии и временные выставки, отмечать в городском пространстве различные исторические и культурные объекты, создавать виртуальные и интерактивные способы для ознакомления с местной историей, разъяснять местную топонимику, а также рассказывать о важных для истории и культуры Эстонии людях, живших в Ласнамяэ.

Экскурсия на русском языке с Йозефом Кацем начнется 10 октября в 12:30 на остановке ”Прийсле кауплус” напротив магазина Maxima. Схожая экскурсия на эстонском языке стартует на этом же месте на полчаса раньше, в 12:00.

Управа района Ласнамяэ призывает всех участников экскурсии одеваться по погоде и выбирать подходящую для долгих прогулок обувь.

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