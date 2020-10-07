"Музей Ласнамяэ" приглашает на экскурсию по микрорайону Прийсле

”По не зависящим от нас обстоятельствам экскурсия на эстонском языке по микрорайону Прийсле, которая должна была пройти в августе в рамках ”Дней Ласнамяэ”, была отменена, и мы пообещали, что в скором времени мы обязательно найдем возможность познакомить жителей с прошлым этих мест, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. — У многих история Ласнамяэ ассоциируется прежде всего с заводской застройкой вдоль улицы Маяка или гарнизонным прошлым граничащего с Кадриоргом микрорайона Курепыллу, но на самом деле отголоски прошлых времен заметны практически в любом уголке Ласнамяэ”.

Экскурсия пройдет в рамках программы ”Музей Ласнамяэ”, начало которой управа района Ласнамяэ положила в конце этого лета. В августе у жителей и гостей района уже была возможность послушать об истории микрорайонов Курепыллу, Тондираба, Маяка, Лаагна, Юлемисте и Паэвялья. Теперь настал черед подробнее узнать о наиболее удаленных от центра города кварталах, многие из которых получили свое наименование по названиям хуторов, которые располагались на границе города, совпадавшей когда-то с магистралью Мустакиви теэ.

Экскурсия на русском языке с Йозефом Кацем начнется 10 октября в 12:30 на остановке ”Прийсле кауплус” напротив магазина Maxima. Схожая экскурсия на эстонском языке стартует на этом же месте на полчаса раньше, в 12:00.

Ввиду непредсказуемой эстонской осени управа района Ласнамяэ призывает всех участников экскурсии одеваться по погоде и выбирать подходящую для долгих прогулок обувь. Желающих принять участие просят предварительно сообщить о себе на адрес lasnamae@tallinnlv.ee.

Программа ”Музей Ласнамяэ” знакомит жителей и гостей Ласнамяэ с историей самого густонаселенного и многообразного района Таллинна. В рамках программы управа планирует проводить экскурсии и временные выставки, отмечать в городском пространстве различные исторические и культурные объекты, создавать виртуальные и интерактивные способы для ознакомления с местной историей, разъяснять местную топонимику, а также рассказывать о важных для истории и культуры Эстонии людях, живших в Ласнамяэ.