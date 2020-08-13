"Музей Ласнамяэ" познакомит с историей крупнейшего района столицы

”Осознание истории родного края является одним из условий образования сильного и сплоченного сообщества. К сожалению, история Ласнамяэ мало изучалась системно. В Ласнамяэ практически нет памятников, исторические объекты никак не обозначены, нет материалов по истории района. Многим местным жителям не на что опереться, если они хотят узнать историю своего района. Именно поэтому мы запускаем программу музея Ласнамяэ. Мы хотим пробудить интерес к истории района, сделать её осязаемой и доступной”, — пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

В рамках программы музея Ласнамяэ районная управа планирует проводить экскурсии и временные выставки, отметить в городском пространстве различные исторические и культурные объекты, находящиеся на территории района, создать виртуальные и интерактивные способы для ознакомления с местной историей, разъяснять местную топонимику, рассказывать о важных для истории и культуры Эстонии людях, живших в Ласнамяэ.

Детальная информация об этих мероприятиях появится в скором времени на сайте управы Ласнамяэ и странице в Facebook.

Первые мероприятия этой программы состоятся в рамках Дней Ласнамяэ, в последнюю неделю августа. Пройдут пешие экскурсии в микрорайонах Паэвялья, Катлери, Лаагна, Ууслинна, Сикупилли, Маяка, Прийсле и Юлемисте. У жителей города появится возможность посетить карьер Вяо, бывшее здание штаба на ул. Валге, маяк на ул. Паэ и другие интересные места.

Около десятка автобусных остановок района на некоторое время превратятся в исторические инфостенды. ”Мы не ставим своей целью создание нового учреждения или постоянной экспозиции в конкретных помещениях, по крайней мере, поначалу. Хотя в Таллинне и существуют музеи Каламая и Нымме, наш музей будет скорее существовать на улицах и фасадах, в виртуальном пространстве, в виде различных проектов и мероприятий. Надеемся, что сможем увлечь историей района как жителей Ласнамяэ, так и всего Таллинна”, — добавил старейшина.