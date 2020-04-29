29.04.2020, 18:12

Молодежный центр Ласнамяэ продолжает радовать юных жителей столицы дигитальными мероприятиями


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Tallinna kaubanduskeskused
Tallinna kaubanduskeskusedFoto: Jaanus Lensment

Поскольку здания молодёжных центров сейчас закрыты, сами центры перешли на удалённый режим и продолжают проводить мероприятия, но в новом формате.

Не исключение и молодёжный центр Ласнамяэ, который каждый рабочий день предоставляет разностороннюю онлайн деятельность для своих виртуальных посетителей. Несколько раз в неделю для молодых проводятся мастер-классы по кулинарии, чтобы ребята могли быстро и просто приготовить себе обед или даже интересное блюдо. Так, во вторник молодёжный центр рассказал как приготовить домашние чипсы, а в четверг виртуальные посетители центра смогут попробовать приготовить простой и питательный врап.

Также каждый четверг молодёжный центр организует день игр, в рамках которого выбираются разные варианты весело и интересно провести время - ребятам предлагают сыграть в игры-данетки, Поле Чудес или даже сыграть в компьютерную игру в виде квеста в реальной жизни, когда молодые участники превращаются в игроков и направляют молодёжного работника для разгадки миссии, который олицетворяет главного героя этого дигитального квеста. Помимо этого, в данный четверг состоится мастер-класс по созданию историй для социальных сетей. Кроме того, перед длинными выходными, молодёжный центр проведёт мастер класс по «Расслабляющему рисованию».

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По словам и. о. директора Молодёжного центра Ласнамяэ Марии Казловской все мероприятия планируются с учётом интересов, пожеланий и потребностей молодых людей. «Деятельность нашего центра в режиме онлайн создаётся таким образом, чтобы каждую неделю любой представитель молодёжи смог найти для себя как что-то просто для приятного времяпрепровождения и общения, так и получил возможность узнать что-то новое и полезное» — говорит Мария.

Более подробно о деятельности молодёжного центра Ласнамяэ можно ознакомится в социальных сетях: Facebook и в Instagram.

В период чрезвычайного положения Молодёжные центры Таллинна не остаются закрытыми и работают виртуально. Часы работы зависят от молодёжного центра и с ними можно озакномиться в социальных сетях самих центров. Например, молодёжный центр Ласнамяэ открыт онлайн с 14:00-20:00. Таким образом, по рабочим дням молодёжь может общаться с сотрудниками молодёжных центров, играть в игры, слушать лайвы, получать новые навыки на мастер-классах, а также интересно и насыщенно проводить своё время.

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