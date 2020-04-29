Молодежный центр Ласнамяэ продолжает радовать юных жителей столицы дигитальными мероприятиями

Не исключение и молодёжный центр Ласнамяэ, который каждый рабочий день предоставляет разностороннюю онлайн деятельность для своих виртуальных посетителей. Несколько раз в неделю для молодых проводятся мастер-классы по кулинарии, чтобы ребята могли быстро и просто приготовить себе обед или даже интересное блюдо. Так, во вторник молодёжный центр рассказал как приготовить домашние чипсы, а в четверг виртуальные посетители центра смогут попробовать приготовить простой и питательный врап.

Также каждый четверг молодёжный центр организует день игр, в рамках которого выбираются разные варианты весело и интересно провести время - ребятам предлагают сыграть в игры-данетки, Поле Чудес или даже сыграть в компьютерную игру в виде квеста в реальной жизни, когда молодые участники превращаются в игроков и направляют молодёжного работника для разгадки миссии, который олицетворяет главного героя этого дигитального квеста. Помимо этого, в данный четверг состоится мастер-класс по созданию историй для социальных сетей. Кроме того, перед длинными выходными, молодёжный центр проведёт мастер класс по «Расслабляющему рисованию».

По словам и. о. директора Молодёжного центра Ласнамяэ Марии Казловской все мероприятия планируются с учётом интересов, пожеланий и потребностей молодых людей. «Деятельность нашего центра в режиме онлайн создаётся таким образом, чтобы каждую неделю любой представитель молодёжи смог найти для себя как что-то просто для приятного времяпрепровождения и общения, так и получил возможность узнать что-то новое и полезное» — говорит Мария.

Более подробно о деятельности молодёжного центра Ласнамяэ можно ознакомится в социальных сетях: Facebook и в Instagram.

В период чрезвычайного положения Молодёжные центры Таллинна не остаются закрытыми и работают виртуально. Часы работы зависят от молодёжного центра и с ними можно озакномиться в социальных сетях самих центров. Например, молодёжный центр Ласнамяэ открыт онлайн с 14:00-20:00. Таким образом, по рабочим дням молодёжь может общаться с сотрудниками молодёжных центров, играть в игры, слушать лайвы, получать новые навыки на мастер-классах, а также интересно и насыщенно проводить своё время.