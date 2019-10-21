21.10.2019, 07:40

Молодежный центр Ласнамяэ приглашает детей весело и с пользой провести каникулы


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Молодежный центр Ласнамяэ приглашает детей весело и с пользой провести каникулы
Lasnamäe linnaosavalitsus

Молодежный центр Ласнамяэ приглашает детей провести школьные каникулы в молодежном центре.

Бесплатные мастер-классы, игры и много других интересных занятий будет проходить по будним дням (кроме 24.10) с 12.00-18.00.

Сайт центра.

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