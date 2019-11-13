Молодежному центру Ласнамяэ нашли нового руководителя

В сентябре на должность руководителя молодежного центра Ласнамяэ был объявлен открытый конкурс. ”В конкурсе приняло участие много сильных кандидатов”, — отметила заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина.

Калбина добавила, что решение было принято на основании четырех критериев. ”Прежде всего, кандидат должен иметь высшее педагогическое образование и соответствующий опыт работы. Во-вторых, у него должны быть хорошие организационные навыки и предыдущий опыт управления. В-третьих, мы оценивали креативность, открытость и опыт в сфере организации мероприятий. В-четвертых, кандидат должен принимать активное участие в жизни общества”, — сказала Елена Калбина, добавив, что выбранный кандидат отвечает всем четырем критериям.

Заместитель старейшины выразила надежду, что в будущем молодежный центр продолжит активно развиваться и привлечет молодёжь Ласнамяэ новыми возможностями для саморазвития и интересного проведения досуга.

Новый руководитель центра Игорь Шерман окончил магистратуру Тартуского университета (кафедра физики окружающей среды, специальность ”Учитель физики”). Ранее Шерман работал по специальности, а последние несколько лет был управляющим в частном секторе. Он принимает активное участие в общественной деятельности, а также организовал серию футбольных турниров.

Молодежный центр Ласнамяэ организует работу с молодежью, предоставляя ей возможности для саморазвития и проведения досуга. В задачи центра входит организация информирования и консультирования молодых людей. Помимо этого, деятельность центра включает также организацию молодежных проектов и мероприятий.