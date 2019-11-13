Молодежному центру Ласнамяэ нашли нового руководителя
Сегодня, 13 ноября, Таллиннская городская управа назначила нового руководителя молодежного центра Ласнамяэ. Им стал Игорь Шерман.
Сегодня, 13 ноября, Таллиннская городская управа назначила нового руководителя молодежного центра Ласнамяэ. Им стал Игорь Шерман.
В сентябре на должность руководителя молодежного центра Ласнамяэ был объявлен открытый конкурс. ”В конкурсе приняло участие много сильных кандидатов”, — отметила заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина.
Калбина добавила, что решение было принято на основании четырех критериев. ”Прежде всего, кандидат должен иметь высшее педагогическое образование и соответствующий опыт работы. Во-вторых, у него должны быть хорошие организационные навыки и предыдущий опыт управления. В-третьих, мы оценивали креативность, открытость и опыт в сфере организации мероприятий. В-четвертых, кандидат должен принимать активное участие в жизни общества”, — сказала Елена Калбина, добавив, что выбранный кандидат отвечает всем четырем критериям.
Заместитель старейшины выразила надежду, что в будущем молодежный центр продолжит активно развиваться и привлечет молодёжь Ласнамяэ новыми возможностями для саморазвития и интересного проведения досуга.
Новый руководитель центра Игорь Шерман окончил магистратуру Тартуского университета (кафедра физики окружающей среды, специальность ”Учитель физики”). Ранее Шерман работал по специальности, а последние несколько лет был управляющим в частном секторе. Он принимает активное участие в общественной деятельности, а также организовал серию футбольных турниров.
Молодежный центр Ласнамяэ организует работу с молодежью, предоставляя ей возможности для саморазвития и проведения досуга. В задачи центра входит организация информирования и консультирования молодых людей. Помимо этого, деятельность центра включает также организацию молодежных проектов и мероприятий.
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