Молодежь Ласнамяэ собрала продукты для животных из приюта

Для того, чтобы перевезти все собранные пожертвования, понадобилось три микроавтобуса, сообщает управа.

В этом году молодые представители Ласнамяэ порадовали приюты Kasside Turvakodu, Varjupaikade MTÜ и Pesaleidja MTÜ. ”Я рада, что в нашем районе родилась и за три года укрепилась такая добрая традиция. В течение двух недель неравнодушные жители Ласнамяэ приносили пожертвования для приютов в управу и в три районные школы. Выражаю искреннюю благодарность всем тем, кто принял участие в этой кампании, не оставшись равнодушным к судьбе бездомных и покинутых животных”, — благодарит участников благотворительной акции заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина, которая на данный момент также исполняет обязанности старейшины района.

С 17 по 28 февраля у всех жителей района была возможность пожертвовать необходимые приютам для животных корма и принадлежности. Пункты сбора пожертвований располагались в Таллиннском Линнамяэском русском лицее, Таллиннской гимназии Ляэнемере, Ласнамяэской русской гимназии, а также в здании управы района Ласнамяэ.

Кампанию по сбору пожертвований молодежный совет Ласнамяэ в сотрудничестве с управой района проводят уже в третий раз. В прошлые разы в рамках акции помощь была оказана около 400 кошкам и собакам из Таллиннского муниципального приюта и трех недоходных объединений.

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