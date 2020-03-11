Молодежь Ласнамяэ собрала продукты для животных из приюта
При поддержке районной управы молодежный совет Ласнамяэ передал таллиннским приютам пожертвованные жителями корм и принадлежности для домашних любимцев.
При поддержке районной управы молодежный совет Ласнамяэ передал таллиннским приютам пожертвованные жителями корм и принадлежности для домашних любимцев.
Для того, чтобы перевезти все собранные пожертвования, понадобилось три микроавтобуса, сообщает управа.
В этом году молодые представители Ласнамяэ порадовали приюты Kasside Turvakodu, Varjupaikade MTÜ и Pesaleidja MTÜ. ”Я рада, что в нашем районе родилась и за три года укрепилась такая добрая традиция. В течение двух недель неравнодушные жители Ласнамяэ приносили пожертвования для приютов в управу и в три районные школы. Выражаю искреннюю благодарность всем тем, кто принял участие в этой кампании, не оставшись равнодушным к судьбе бездомных и покинутых животных”, — благодарит участников благотворительной акции заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина, которая на данный момент также исполняет обязанности старейшины района.
С 17 по 28 февраля у всех жителей района была возможность пожертвовать необходимые приютам для животных корма и принадлежности. Пункты сбора пожертвований располагались в Таллиннском Линнамяэском русском лицее, Таллиннской гимназии Ляэнемере, Ласнамяэской русской гимназии, а также в здании управы района Ласнамяэ.
Кампанию по сбору пожертвований молодежный совет Ласнамяэ в сотрудничестве с управой района проводят уже в третий раз. В прошлые разы в рамках акции помощь была оказана около 400 кошкам и собакам из Таллиннского муниципального приюта и трех недоходных объединений.
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