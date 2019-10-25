Михаил Корб: наш приоритет — быстрое сообщение внутри страны

По словам Корба, для Центристской партии важно повышение комфортности повседневной жизни людей в сельских регионах. Поэтому сумма дотаций на общественный транспорт в следующем году составит 109,9 млн евро, из которых 49,9 млн евро пойдет на уездный транспорт, в том числе и на поддержку бесплатного общественного транспорта. Сумма дотаций на железнодорожный транспорт составит более 30 млн евро. Важно, что паромное сообщение между материком и островами будет столь же интенсивным, как и прежде. Кроме того, будет улучшено воздушное сообщение между Таллинном и Курессааре, так как на маршруте будет использоваться более крупный самолет.

”С 1 июля 2018 года в 11 уездах Эстонии был введен бесплатный общественный транспорт — с этого момента численность пассажиров на бесплатных маршрутах выросла в среднем на 22%. Не секрет, что для многих людей бесплатный транспорт — это возможность сэкономить. Также положительный момент в том, что все поездки фиксируются и эти данные возможно использовать для оптимизации составления маршрутов и расписания транспорта”, — добавил Корб.