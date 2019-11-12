Международная конференция, лекция для молодежи, фестиваль танцев: главные события в Ласнамяэ на этой неделе

Во вторник, 12 ноября

· в 14:00 в Ласнамяэском социальном центре по адресу Киллустику, 16 под руководством Вайке Сарн выступит ансамбль Vanaisad. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация на месте или по телефону: 621 8998, 5301 0410. Концерт бесплатный!

· в 18:00 в молодежном центре пройдет турнир по настольному хоккею. Участие в турнире бесплатное!

В среду, 13 ноября

· с 11:00 до 17:00 в KUMU пройдет интересная международная конференция Separated spaces. Речь будет идти и о Ласнамяэ, как о прогрессивно развивающемся районе. Участие 30€. http://www.arhliit.ee/kalender/yritused/ruumilise-segregatsiooni-konverents/

· в 14:00 Ласнамяэском социальном центре пройдет тренировка по скандинавской ходьбе. Место сбора у Ласнамяэского социального центра по адресу Киллустику, 16. Тренировка бесплатная!

· в 18:00 в молодежном центре пройдут соревнования Just Dance (музыкальная игра с консолью Xbox360). Участие в соревнованиях бесплатное!

В четверг, 14 ноября

· в 18:00 в молодежном центре пройдет cтратегическая спортивная лего игра для детей 7-13 лет. Участие в игре бесплатное!

В пятницу, 15 ноября

· в 17:00 совместно с молодежным советом пройдет лекция в рамках проекта ”Noor Proff”. ”Noor Proff” — это проект, где молодые специалисты представляют область, в которой они работают. Ребята могут задать гостю дополнительные вопросы, чтобы получить более подробную информацию. Мероприятие бесплатное!

· в 18:00 пройдет осенний концерт культурного центра ”Линдакиви”. Выступит духовой оркестр Северо-эстонского объединения слепых. Билет 5€.

В субботу и в воскресенье, 16 — 17 ноября