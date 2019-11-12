Международная конференция, лекция для молодежи, фестиваль танцев: главные события в Ласнамяэ на этой неделе(1)
Читайте, на какие интересные мероприятия можно сходить в Ласнамяэ на текущей неделе.
Читайте, на какие интересные мероприятия можно сходить в Ласнамяэ на текущей неделе.
Во вторник, 12 ноября
· в 14:00 в Ласнамяэском социальном центре по адресу Киллустику, 16 под руководством Вайке Сарн выступит ансамбль Vanaisad. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация на месте или по телефону: 621 8998, 5301 0410. Концерт бесплатный!
· в 18:00 в молодежном центре пройдет турнир по настольному хоккею. Участие в турнире бесплатное!
В среду, 13 ноября
· с 11:00 до 17:00 в KUMU пройдет интересная международная конференция Separated spaces. Речь будет идти и о Ласнамяэ, как о прогрессивно развивающемся районе. Участие 30€. http://www.arhliit.ee/kalender/yritused/ruumilise-segregatsiooni-konverents/
· в 14:00 Ласнамяэском социальном центре пройдет тренировка по скандинавской ходьбе. Место сбора у Ласнамяэского социального центра по адресу Киллустику, 16. Тренировка бесплатная!
· в 18:00 в молодежном центре пройдут соревнования Just Dance (музыкальная игра с консолью Xbox360). Участие в соревнованиях бесплатное!
В четверг, 14 ноября
· в 18:00 в молодежном центре пройдет cтратегическая спортивная лего игра для детей 7-13 лет. Участие в игре бесплатное!
В пятницу, 15 ноября
· в 17:00 совместно с молодежным советом пройдет лекция в рамках проекта ”Noor Proff”. ”Noor Proff” — это проект, где молодые специалисты представляют область, в которой они работают. Ребята могут задать гостю дополнительные вопросы, чтобы получить более подробную информацию. Мероприятие бесплатное!
· в 18:00 пройдет осенний концерт культурного центра ”Линдакиви”. Выступит духовой оркестр Северо-эстонского объединения слепых. Билет 5€.
В субботу и в воскресенье, 16 — 17 ноября
· в культурном центре ”Линдакиви” пройдет IX фестиваль эстрадных и народных танцев. Организатор: MTÜ Tantsuklubi Agneta. Билет 3€-5€. Билеты в продаже на месте до начала концерта. http://lindakivi.ee/ru/ajakava/
Список может быть дополнен или произойти какие-либо изменения.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Стало известно, какая группа крови несет долголетие
Охотники, пропавшие в Новосибирской области, найдены погибшими
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену
ЧП в Петербурге: в роддоме рухнул лифт с людьми