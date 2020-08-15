Междугородняя остановка ”Мустакиви” готова! Открытие — в понедельник

Новая остановочная площадка на Лаагна теэ позволит удобно останавливаться автобусам дальнего следования, не нарушая ритм движения городского транспорта. Управа района приглашает горожан на открытие — у пришедших в этот день будет возможность совершить утреннюю прогулку по Ласнамяэ на редких ретро-автобусах.

”Создание возможности междугородним автобусам совершать промежуточную остановку для посадки пассажиров в конце Лаагна теэ — давнее пожелание не только ласнамяэсцев, но и жителей восточной части Таллинна. Новое решение позволит сэкономить как время пассажиров, так и уменьшить нагрузку на городскую инфраструктуру. Теперь для многих транспортная логистика станет более рациональной — у людей не будет необходимости ехать в противоположном направлении до столичного автовокзала, чтобы начать свою поездку в сторону Ида-Вирумаа”, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

До введения ограничений на пересечение границ из-за эпидемии коронавируса ежедневно из Таллинна в восточном направлении отправлялось в среднем до 40 рейсов. На данный момент нагрузка на транспортный узел Мустакиви снизилась, но после возобновления международных рейсов многие смогут оценить удобство появившейся возможности. Первых пассажиров с междугородней остановки ”Мустакиви” автобус примет 17 августа.

Новый заезд для автобусов дальнего следования имеет прочное износостойкое цементобетонное покрытие. На автобусной остановке установлены два новых павильона для пассажиров и выполнены работы по обновлению асфальтового покрытия. Также в ходе строительных работ в зоне автобусной остановки обновили уличное освещение. Для безопасного передвижения людей с нарушениями зрения на посадочной площадке остановки сделана тактильная разметка.

Работы по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства выполнила фирма Tallinna Teede AS. Договорная стоимость объекта строительства составляет 140 000 евро.