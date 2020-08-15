Междугородняя остановка ”Мустакиви” готова! Открытие — в понедельник
В понедельник, 17 августа в 10:30 состоится открытие обновленной остановки ”Мустакиви” по направлению из города, сообщает управа.
В понедельник, 17 августа в 10:30 состоится открытие обновленной остановки ”Мустакиви” по направлению из города, сообщает управа.
Новая остановочная площадка на Лаагна теэ позволит удобно останавливаться автобусам дальнего следования, не нарушая ритм движения городского транспорта. Управа района приглашает горожан на открытие — у пришедших в этот день будет возможность совершить утреннюю прогулку по Ласнамяэ на редких ретро-автобусах.
”Создание возможности междугородним автобусам совершать промежуточную остановку для посадки пассажиров в конце Лаагна теэ — давнее пожелание не только ласнамяэсцев, но и жителей восточной части Таллинна. Новое решение позволит сэкономить как время пассажиров, так и уменьшить нагрузку на городскую инфраструктуру. Теперь для многих транспортная логистика станет более рациональной — у людей не будет необходимости ехать в противоположном направлении до столичного автовокзала, чтобы начать свою поездку в сторону Ида-Вирумаа”, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
До введения ограничений на пересечение границ из-за эпидемии коронавируса ежедневно из Таллинна в восточном направлении отправлялось в среднем до 40 рейсов. На данный момент нагрузка на транспортный узел Мустакиви снизилась, но после возобновления международных рейсов многие смогут оценить удобство появившейся возможности. Первых пассажиров с междугородней остановки ”Мустакиви” автобус примет 17 августа.
Новый заезд для автобусов дальнего следования имеет прочное износостойкое цементобетонное покрытие. На автобусной остановке установлены два новых павильона для пассажиров и выполнены работы по обновлению асфальтового покрытия. Также в ходе строительных работ в зоне автобусной остановки обновили уличное освещение. Для безопасного передвижения людей с нарушениями зрения на посадочной площадке остановки сделана тактильная разметка.
Работы по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства выполнила фирма Tallinna Teede AS. Договорная стоимость объекта строительства составляет 140 000 евро.
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