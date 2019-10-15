Мэр Маарду, старейшины Ласнамяэ и Пыхья-Таллинна встретились с послом Беларуси

У района Ласнамяэ есть соглашение с Партизанским районом города Минск, а у Маарду аналогичное соглашение с Фрунзенским районом белорусской столицы. У Пыхья-Таллинн пока нет соглашения, но на основании встречи будут сделаны шаги в этом направлении. Между тем сотрудничество на основе соглашений, заключенное минскими районами как с Ласнамяэ, так и с Маарду, сошло на нет, но сегодняшняя встреча должна изменить ситуацию.

На встрече было решено, что весной (март — апрель) Делегация из чиновников трёх учреждений местного самоуправления Эстонии встретится в Минске. К этому времени для Пыхья-Таллинна также будет найден т.н. район-побратим. Перед поездкой планируется связаться как с посольством Эстонии в Беларуси, так и с эстонско-белорусской группой в Рийгикогу.

В Ласнамяэ проживает свыше 11 500 представителей белорусской общины.