Мария Юферева-Скуратовски: Ласнамяэ расширяет свои границы и влияние. Не пытайтесь его остановить!

На посту старейшины Ласнамяэ мне не раз приходилось слышать жалобы местных жителей о том, что особенно активно развивается район в области улиц Паэ, Кярбери, Линнамяэ, Ляэнемере, тогда, как другие его части чуть не простаивают в забвении. Справедливости ради стоит отметить, что возведение нового парка или променада, конечно, возможно лишь в той зоне, где для этого есть свободные площади. В этом плане, как ни странно это звучит, в более выигрышном положении оказалась самая отдаленная часть Ласнамяэ в конце улицы Нарва маантеэ, где Ласнамяэ плавно перетекает в Виймси, Пирита и Мууга. С одной стороны, это объясняется тем, что на границе района действительно осталось достаточно большой объем неосвоенной территории. С другой стороны, Ласнамяэ в конце Нарвского и Петербургского шоссе представляют огромный интерес для предпринимателей, которые осознали, что именно эта зона способна давать работу и предоставлять услуги не только жителям Ласнамяэ, но и Пирита, Виймси, Мууга, Лагеди, Лоо.

Например, в конце улицы Нарва маантеэ строятся не только новые квартиры, но и частные дома, так как этот район отличается непосредственное близостью к лесу и реке Пирита, что несомненно привлекает людей нового поколения и с более высоким достатком. В недавно возведенном индустриальном парке Прийсле на улице Уссимяэ местные жители могут воспользоваться целым рядом услуг — от круглосуточного фитнес-центра и шиномонтажа, до ресторана и ветеринарной клиники. Ближайший торговый центр хоть и формально находится в Виймси, но по сути расположен на расстоянии вытянутой руки. Таким образом, я не погрешу против истины, если скажу, что границы между Ласнамяэ, Пирита, Виймси и Мууга по сути стираются и остаются чистой формальностью.

Финальным штрихом в развитии ”дальнего Ласнамяэ” могло бы стать уже давно запланированное строительство многоуровневой развязки, которая связала бы Раху теэ, Петербури теэ и Лагеди теэ. Уверена, что появление в этом районе современной развязки с полноценной зоной для пешеходов имеет огромное значение не только в плане благоустройства, безопасности и комфорта, но повысило бы ценность территории с точки зрения логистики. А из ближайших запланированных проектов в этом районе значится строительство пешеходного перехода на перекрестке улиц Уссимяэ и Линнамяэ. Этот проект в сотрудничестве города и застройщиков планируется осуществить уже в следующем году.

Таким образом, влияние района Ласнамяэ растет не только в Таллинне, но и за его пределами, так что пытаться остановить Ласнамяэ это безнадежная затея.