Лыжные трассы Ласнамяэ ждут всех желающих

”Несмотря на то, что снег выпал еще в первых числах января, возможность нарезать лыжню в парках Ласнамяэ появилась только сейчас, после более обильных осадков и подходящей структуры снега. Лыжня в парке Паэ уже проложена и готова к использованию, трассу в парке Тондираба подготовят к выходным. Теперь, наряду с другими зимними развлечениями и спортивными возможностями, есть повод встать и на лыжи, чтобы сделать пару кругов классическим или вольным стилем в наших парках”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Надеемся, что лыжные трассы Паэ и Тондираба будут пользоваться популярностью у спортсменов и любителей лыжных прогулок”, — добавил Владимир Свет.

Круговая лыжная трасса в парке Паэ уже проложена. Трасса имеет протяженность 1,9 км, на ней есть несколько мест с небольшими подъемами и спусками, посильными для прохождения лыжникам с разным уровнем подготовки. Также на этой неделе будет нарезана лыжня длиной 1,7 км по пологой местности в парке Тондираба. Обе трассы освещены и пригодны для катания даже в тёмное время суток. Доступ на трассы свободный и бесплатный.

До тех пор, пока погода будет позволять, управа района будет следить за состоянием трасс и при необходимости обновлять их. Информацию о состоянии лыжных трасс можно найти на страничке управы Ласнамяэ в Фейсбуке.

Управа Ласнамяэ просит всех гостей парка и владельцев собак держать проложенную лыжную трассу в порядке, не использовать ее для прогулок и считаться с лыжниками.