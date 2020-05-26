Лось забрел в Ласнамяэ и наскочил на автомобиль

По данным правоохранителей, лось столкнулся неподалеку от заправки Katleri Olerex с автомобилем. Люди в инциденте не пострадали.

В Спасательном департаменте располагают информацией, что какой-то лось сейчас находится в Клоостриметса (лесистый микрорайон в Пирита), и, вполне вероятно, что это именно он заходил и в Ласнамяэ. За перемещением животного больше не следят.