”Линдакиви” приглашает жителей и гостей Ласнамяэ на концерты

Как сообщает управа на своей странице в Facebook, в пятницу, 25 октября, в 18.00 в большом зале культурного центра пройдёт осенний концерт, на котором выступит гитарная студия SOUND MUSIC, танцевальная школа LDF, хореографическая студия Lootos, солисты творческого центра Aplaus и танцевальная студия Mission4. Билет 5€

В субботу, 26 октября в 19.00 в танцевальном зале культурного центра пройдет танцевальный вечер с ансамблем ”Black&White”. Билет 5€