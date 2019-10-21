21.10.2019, 14:57
”Линдакиви” приглашает жителей и гостей Ласнамяэ на концерты
Культурный центр ”Линдакиви” продолжает проводить для жителей и гостей Ласнамяэ различный мероприятия.
Культурный центр ”Линдакиви” продолжает проводить для жителей и гостей Ласнамяэ различный мероприятия.
Как сообщает управа на своей странице в Facebook, в пятницу, 25 октября, в 18.00 в большом зале культурного центра пройдёт осенний концерт, на котором выступит гитарная студия SOUND MUSIC, танцевальная школа LDF, хореографическая студия Lootos, солисты творческого центра Aplaus и танцевальная студия Mission4. Билет 5€
В субботу, 26 октября в 19.00 в танцевальном зале культурного центра пройдет танцевальный вечер с ансамблем ”Black&White”. Билет 5€
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