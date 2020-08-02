Ласнамяэский молодежный центр объявил фотоконкурс

Конкурс продлится до 14.08. Лучшие фотографии уже с этой осени украсят помещения молодежного цента.

"Ждём фото в хорошем качестве с видами Ласнамяэ, молодёжью в нашем районе (на скейтах, в парках, просто хорошо проводящих время) и/или местными достопримечательностями на адрес lasnamae@noortekeskus.ee. Участвовать могут фото-любители любого возраста, ждём с интересом ваших работ", — сообщает центр.