02.08.2020, 15:30
Ласнамяэский молодежный центр объявил фотоконкурс
Ласнамяэский молодежный центр на своей странице в Facebook объявил фотоконкурс Ласна-фото.
Ласнамяэский молодежный центр на своей странице в Facebook объявил фотоконкурс Ласна-фото.
Конкурс продлится до 14.08. Лучшие фотографии уже с этой осени украсят помещения молодежного цента.
"Ждём фото в хорошем качестве с видами Ласнамяэ, молодёжью в нашем районе (на скейтах, в парках, просто хорошо проводящих время) и/или местными достопримечательностями на адрес lasnamae@noortekeskus.ee. Участвовать могут фото-любители любого возраста, ждём с интересом ваших работ", — сообщает центр.
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