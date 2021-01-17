Ласнамяэская управа просит жителей района освободить у домов проезжую часть от припаркованных автомобилей

Чтобы уборка снега была выполнена своевременно и качественно, управа просит на время выполнения работ освободить проезжую часть и придомовую территорию от припаркованных автомобилей. Это необходимо для беспрепятственного доступа снегоуборочной техники.
Управа в Facebook будет регулярно публиковать график уборки, чтобы у автовладельцев было время переставить свои автомобили. Управа приносит извинения за возможные неудобства.
P.S. Уборка со дворов продолжится и после 18.01, об этом будет сообщено отдельно.
Вывоз снега с улиц Ласнамяэ:
18.01 | ул. Лийкури;
18.-19.01 | ул. Катусепапи;
19.-20.01 | ул. Кивимурру и ул. Калевипоя;
20.-21.01 | ул. Асундусе;
20.-22.01 | ул. Викерласе;
22.01 | ул. Кивила и ул. П. Пинна;
25.-26.01 | ул. Пикри и ул. Юмера, 5 – 28 – 36 – 40;
26.-27.01 | ул. Вилисуу и ул. Махтра, 6 – 19.
Уборка снега во дворах Ласнамяэ:
18.01 | ул. Паэкааре, 12;
18.01 | ул. П. Пинна, 1;
18.01 | ул. Арбу, 1;
18.01 | ул. Вирби, 18;
18.01 | ул. Линнамяэ теэ, 87;
18.01 | ул. Паэ, 58;
18.01 | ул. Махтра, 56;
18.01 | ул. Викерласе, 13;
18.01 | ул. Кивила, 42;
18.01 | ул. К. Кярбери, 11;
18.01 | ул. Раадику, 19;
18.01 | ул. Пунане, 59/ ул. Пикри, 2 – 4.
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