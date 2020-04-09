Ласнамяэская основная школа для детей с особыми потребностями будет реконструирована

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, благодаря реконструкции в Ласнамяэской основной школе появится современный учебный центр с новой концепцией, что поддержит развитие детей и создаст для них безопасную среду.

”Будет построен новый спортивный зал с тренажерами, раздевалками и прачечной, реконструируется также школьный стадион, будут обновлены внешние коммуникации, построены дороги и парковка, — сказал Вадим Белобровцев. — Учебные помещения спроектированы по особой системе и адаптированы к специфическим потребностям учеников. В отремонтированном здании, кроме Ласнамяэской основной школы, будут работать Ласнамяэский детский центр и Таллиннский учебно-консультационный центр”.

”Несмотря на режим чрезвычайной ситуации, предприятие Nordlin Ehitus должно уложиться в график работ, — отметила вице-мэр Эха Вырк. — Проект предусматривает снос старого спортивного зала и реконструкцию здания школы. На данный момент в школьном здании ведутся работы по сносу и подготовка к строительству новых блоков. Новое здание хотим получить к августу будущего года”.

Основная школа будет использовать корпуса A и B, где расположены учебные и вспомогательные помещения. Также здесь будут актовый зал, гардероб и школьная кухня, чьими услугами сможет пользоваться также и детский центр. Для облегчения передвижения детей с особыми потребностями у корпусов расположены соответствующие всем требованиям лифты, которые спроектированы для обслуживания всех уровней здания.

В пользование детского центра предназначены три этажа южной стороны корпуса С — для этого будут созданы дополнительные площади. На первом этаже будет ученическое общежитие, на втором и третьем этажах — учебные и игровые помещения. На первом этаже корпуса С расположатся также и кабинеты учебно-консультационного центра, на втором этаже — мини-классы для детей со схожими потребностями, которых нет в списках Ласнамяэской основной школы. Спортзал школьного здания будет двухэтажным, на первом этаже спроектированы раздевалки, зал для аэробики, спортивный зал; на втором этаже — зал для борьбы и вспомогательные помещения.