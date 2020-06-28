Ласнамяэская дружина школьников приступила к летней работе

”Лето — прекрасное время для школьников, чтобы получить ценный опыт работы и заработать денег на карманные расходы. Однако дружины — это не просто рабочее место. Цель ученических дружин — предложить молодым людям интересное времяпрепровождение, возможность испытать чувство самодостаточности, а также обрести новых друзей”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Для многих ребят участие в летней дружине является первым трудовым опытом, где они развивают социальные навыки, учатся работать в коллективе, практикуют творческую деятельность и выполняют умеренную физическую работу.

На дружинников возложены работы по озеленению и благоустройству в парковых зонах района. Основные задачи молодых людей — прополка, уборка парков и прибрежных зон озера Паэ, а также сгребание травы и листьев. Продолжительность рабочего дня ласнамяэской группы дружинников составляет 4 часа, за которыми обычно следует совместная деятельность, а по выходным активные виды отдыха на свежем воздухе. Каждый будний день школьникам предоставляется обед. Проект летней трудовой дружины продлится до 10 июля.

Регистрация таллиннских школьников в ученические дружины проходит весной, сезон летних работ стартует в июне-июле. Каждый год интерес и желание молодежи продуктивно провести летние дни в школьной дружине растет.