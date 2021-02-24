24.02.2021, 14:27

Ласнамяэ продолжает оставаться лидером среди столичных районов по заболеваемости COVID-19

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EST
Lasnamäe
Foto: Priit Simson

За минувшие сутки в Таллинне стали известны результаты 1752 первичных тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 375.

В крупнейшем районе столицы Ласнамяэ выявили 124 новых случаев заражения, сообщили в среду rus.err.ee в Департаменте здоровья.

В Мустамяэ добавилось 58, в Нымме — 42, в Кесклинне — 41, в Пыхья-Таллинне — 39, в Хааберсти — 30, в Крийстине — 26, в Пирита — 15 новых случаев заражения коронавирусом.

За последнюю неделю в Таллинне добавилось 2416 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 33,7% или 816 зарегистрировано в Ласнамяэ. В этом районе по-прежнему и самый высокий показатель кумулятивной заболеваемости — 1191,53 случая на 100 000 жителей за две недели.

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