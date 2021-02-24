Ласнамяэ продолжает оставаться лидером среди столичных районов по заболеваемости COVID-19(5)
За минувшие сутки в Таллинне стали известны результаты 1752 первичных тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 375.
За минувшие сутки в Таллинне стали известны результаты 1752 первичных тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 375.
В крупнейшем районе столицы Ласнамяэ выявили 124 новых случаев заражения, сообщили в среду rus.err.ee в Департаменте здоровья.
В Мустамяэ добавилось 58, в Нымме — 42, в Кесклинне — 41, в Пыхья-Таллинне — 39, в Хааберсти — 30, в Крийстине — 26, в Пирита — 15 новых случаев заражения коронавирусом.
За последнюю неделю в Таллинне добавилось 2416 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 33,7% или 816 зарегистрировано в Ласнамяэ. В этом районе по-прежнему и самый высокий показатель кумулятивной заболеваемости — 1191,53 случая на 100 000 жителей за две недели.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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