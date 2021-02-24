Ласнамяэ продолжает оставаться лидером среди столичных районов по заболеваемости COVID-19

В крупнейшем районе столицы Ласнамяэ выявили 124 новых случаев заражения, сообщили в среду rus.err.ee в Департаменте здоровья.

В Мустамяэ добавилось 58, в Нымме — 42, в Кесклинне — 41, в Пыхья-Таллинне — 39, в Хааберсти — 30, в Крийстине — 26, в Пирита — 15 новых случаев заражения коронавирусом.

За последнюю неделю в Таллинне добавилось 2416 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 33,7% или 816 зарегистрировано в Ласнамяэ. В этом районе по-прежнему и самый высокий показатель кумулятивной заболеваемости — 1191,53 случая на 100 000 жителей за две недели.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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