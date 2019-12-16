Ласнамяэ отказался от традиционного фейерверка в новогоднюю ночь

«Неожиданные и частые хлопки от взрыва петард в предпраздничное время доставляют неудобства как жителям района, так и их четвероногим друзьям. К тому же, люди оставляют много мусора от использованной пиротехники», – сказал старейшина района Андрес Вяэн.

Старейшина района призывает жителей Ласнамяэ не тратить деньги на фейерверки, а напоминает, что рождественские и новогодние праздники — это время добрых дел. «Отказ от фейерверка поможет не только сохранить окружающую среду, но и повысить безопасность. Особенно при отсутствии снега любители позапускать ракеты в небо подвергают большей опасности как себя, так и окружающих».

Департамент защиты прав потребителя и технадзора также напоминает, что при обращении с пиротехникой следует быть крайне внимательными и соблюдать все правила безопасного обращения, следуя приложенным инструкциям, чтобы избежать трагедии.

А в новогоднюю ночь всех жителей Ласнамяэ ждут на площади Вабадузе, где состоится большой праздничный концерт. На сцену выйдет Лийс Лемсалу и Танель Падар. Празднование начнется 31 декабря в 22:00 и закончится фейерверком в полночь.