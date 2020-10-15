Ласнамяэ начинает избавляться от ”киосков-ракушек”

”Речь идет о так называемых ”ракушках” — ребристых павильонах ожидания транспорта, совмещенных с торговыми киосками. Таких устаревших конструкций на территории Ласнамяэ насчитывается на сегодняшний не менее шести штук. Они зачастую имеют неопрятный внешний вид, а также служат укромным углом для сборищ алкоголиков и асоциалов, на что неоднократно поступают жалобы от жителей,” — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Управа района поставила себе цель избавится от подобных объектов на автобусных остановках и привести в порядок площадки ожидания общественного транспорта. В результате остановки общественного транспорта в Ласнамяэ станут более опрятными и безопасными”, — добавил Свет.

Уже снесены два киоска-ракушки на остановках Пикри и Паэсилла. На их месте до конца этого года установят витринные остановочные павильоны со скамейками. Также в ближайшее время планируется установить новые современные остановочные павильоны на остановках Уус-Паэ, Маяка и Катлери.

”Отдельное внимание будет уделено остановкам Катлери и Уус-Паэ, на которых располагаются торговые пункты фирмы R-kiosk. Мы ведем переговоры с их владельцами, чтобы найти решение, которые будет учитывать как интересы их клиентов, так и остальных местных жителей”, — пояснил Владимир Свет.

Управа района планирует в течение года обустроить целый ряд остановок, совмещенных с торговыми киосками. Первыми из них будут Паэкаре, Махтра, Катлери, Пикри, Уус-Паэ и Куристику.

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