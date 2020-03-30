Ласнамяэ ищет смотрителей за игровыми площадками

”К нам обращались жители Ласнамяэ, которые каждый день проводят дома и замечают из окон своих домов, что иногда установленные на игровых площадках конструкции заборов сломаны или оградительные ленты оборваны. В Ласнамяэ чуть менее 100 игровых площадок, доступ к которым временно закрыт из-за распространения коронавируса. Будем признательны, если жители района помогут нам и дальше следить за тем, чтобы детские площадки оставались закрытыми”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

На прошлой неделе управа района ограничила доступ ко всем общественным игровым и спортивным площадкам, а также площадкам для выгула собак в Ласнамяэ. Данные меры предосторожности введены с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

Жители Ласнамяэ, чьи окна выходят на принадлежащие городу детские или спортивные площадки, и кто готов следить за их состоянием, могут зарегистрироваться в качестве добровольцев. В их обязанности будет входить наблюдение за тем, закрыта ли площадка у их дома и сообщать о возможных проблемах. Для этого необходимо заполнить форму ЗДЕСЬ.

Со всеми зарегистрировавшимися в ближайшее время свяжутся и предоставят дальнейшие инструкции.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!