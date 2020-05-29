Ласнамяэ ищет нового руководителя молодежного центра

”Район возлагает большие надежды на будущего руководителя молодежного центра. Молодежные работники должны сами активно искать контакт с молодежью, то есть уделять больше внимания уличной работе и мобильной работе с молодежью. Также необходимо найти баланс между онлайн-деятельностью и очными занятиями”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

”В более широком плане следует обратить внимание на развитие социальных навыков молодежи. Работа молодежного центра должна охватывать и такие темы, как психическое здоровье, профессиональная подготовка ребят, развитие здорового и экологически сознательного образа жизни, гражданское образование”, — добавил Владимир Свет.

Задача руководителя молодежного центра Ласнамяэ — управлять командой молодежного центра, организовывать мероприятия, семинары, экскурсии и другие мероприятия. Кроме того, руководитель молодежного центра отвечает за составление планов и бюджета, а также за сотрудничество с другими детскими и молодежными организациями.

Кандидат должен иметь высшее образование, предпочтительно в области педагогики, молодежной работы или социальной работы. Предполагается, что кандидат знаком с областью молодежной работы и имеет предыдущий опыт работы в этой сфере и может предложить свое видение работы с молодежью на районном уровне. Необходимо учитывать, что руководитель молодежного центра должен время от времени работать по вечерам и выходным. Руководитель молодежного центра должен владеть корректным эстонским языком в устной и письменной форме, а также русским и английским языками на уровне общения.

Условия подачи заявления можно найти на домашней странице управы района Ласнамяэ.