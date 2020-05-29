Ласнамяэ ищет нового руководителя молодежного центра
Управа района Ласнамяэ объявила конкурс на место руководителя молодежного центра Ласнамяэ. Кандидатуры можно представлять до 12 июня.
Управа района Ласнамяэ объявила конкурс на место руководителя молодежного центра Ласнамяэ. Кандидатуры можно представлять до 12 июня.
”Район возлагает большие надежды на будущего руководителя молодежного центра. Молодежные работники должны сами активно искать контакт с молодежью, то есть уделять больше внимания уличной работе и мобильной работе с молодежью. Также необходимо найти баланс между онлайн-деятельностью и очными занятиями”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.
”В более широком плане следует обратить внимание на развитие социальных навыков молодежи. Работа молодежного центра должна охватывать и такие темы, как психическое здоровье, профессиональная подготовка ребят, развитие здорового и экологически сознательного образа жизни, гражданское образование”, — добавил Владимир Свет.
Задача руководителя молодежного центра Ласнамяэ — управлять командой молодежного центра, организовывать мероприятия, семинары, экскурсии и другие мероприятия. Кроме того, руководитель молодежного центра отвечает за составление планов и бюджета, а также за сотрудничество с другими детскими и молодежными организациями.
Кандидат должен иметь высшее образование, предпочтительно в области педагогики, молодежной работы или социальной работы. Предполагается, что кандидат знаком с областью молодежной работы и имеет предыдущий опыт работы в этой сфере и может предложить свое видение работы с молодежью на районном уровне. Необходимо учитывать, что руководитель молодежного центра должен время от времени работать по вечерам и выходным. Руководитель молодежного центра должен владеть корректным эстонским языком в устной и письменной форме, а также русским и английским языками на уровне общения.
Условия подачи заявления можно найти на домашней странице управы района Ласнамяэ.
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