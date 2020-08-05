Ласнаидея приглашает на концерт ансамбля Puuluup в уютном огороде Лаагна

Puuluup состоит из двух музыкантов: Рамо Тедера (артист известен под псевдонимом Пастакас) и Марко Вейсона (антрополог и преподаватель). Музыканты работают вместе с 2014 года. Их первый альбом «Süüta mu lumi» вышел весной 2018 года, второй альбом «Kasekesed/ Käpapuu» - в 2020 году.

Музыканты исполняют свои произведения, играя на старом инструменте - хийуском каннеле и используют повторитель - лупер. Сочетание хиуйского каннеля с электронной музыкой позволяет Puuluup балансировать на границе традиций и современных музыкальных стилей, заигрывать с мировой музыкой, андеграундом и поп-музыкой.

«В прошлом году мы с командой Ласнаидеи были на концерте Puuluup в Деревне Поку (Pokumaa). В перерыве подошли к Рамо и Марко познакомиться», - рассказывает Полина Ляшева, руководитель проектов НКО Ласнаидея. «Они чудесные! Очень легкие в общении. Их музыка иронична и необычна. Чтобы понимать композиции Puuluup, совсем не нужно знать эстонский язык - музыканты используют удивительную смесь из эстонских, русских, финских, английских слов», - продолжает Полина.

Сами музыканты называют свой стиль «неозомбипостфолк», объясняя это так, что вымершая игра на хийуском каннеле воскресла и вернулась в виде зомби.

Рамо Тедер говорит: «Обычно мы выступаем на фестивалях народной музыки, мызах, в старом городе в Таллинне и других подобных местах. Поэтому когда к нам обратилась Ласнаидея с предложением сотрудничества, нам это показалась захватывающим. Мы с удовольствием дадим концерт в Ласнамяэ!».

Концерт пройдет в форме пикника – посетители могут взять с собой пледы и подушки, что-то перекусить. На месте можно будет купить чай, кофе, воду и легкие закуски.

Концерт бесплатный и НКО Ласнаидея будет благодарна за пожертвования, которые пойдут на развитие огорода Лаагна и на другие полезные дела в Ласнамяэ. Свой взнос можно будет сделать на месте наличными, карточкой или заранее переводом на счет MTÜ Lasnaidee EE477700771001575180 с пометкой “Puuluup”.

Дополнительная информация о мероприятии – на странице организации в Facebook https://www.facebook.com/events/4813405572018695/