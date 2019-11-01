Квартирные товарищества Ласнамяэ получат бесплатную гранитную крошку

Этой зимой в рамках ежегодной кампании управа Ласнамяэ раздаст около 20 тонн гранитной крошки. С сегодняшнего дня и до 24 ноября квартирные товарищества могут подать заявление на получение посыпочного материала.
С сегодняшнего дня управа Ласнамяэ принимает заявления от квартирных товариществ района на получение бесплатной гранитной крошки. ”Снег и лед приходят неожиданно, поэтому сегодня самое время запастись посыпочным материалом для борьбы с обледенением”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн. ”В рамках кампании мы бесплатно выдадим до трёх 25-килограммовых мешков с гранитной крошкой каждому квартирному товариществу, заполнившему заявление”.
Заявление на получение посыпочного материала для тротуаров можно подать на странице управы Ласнамяэ с 1 по 24 ноября.
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