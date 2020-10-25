Культовая шаурма на Пунане: владелец Эмин раскрыл секреты вкуса и накормил журналистов Delfi

Если бы жители Таллинна могли сами раздавать мишленовские звезды, то у шаурмы на Пунане были бы все возможные. Репортер RusDelfi Виталий Бесчастный встретился с владельцем заведения Эмином Муншиевым и узнал, почему его шаурма такая вкусная.
Встречу назначили возле ларька. Продавщица сразу предлагает чай, кофе. Видимо, ее уже предупредили. Пока ждем главного, за заказом подошел курьер Wolt. Приезжает Эмин и сразу приглашает посмотреть, где же готовят ту самую шаурму.
За день до этого я спросил у друзей из Ласна, почему им так нравится эта шаурма. Ответ: низкая цена (3,5 евро) и много ингредиентов. Кажется, идеальное сочетание. ”Да, мы делаем добрые порции”, — улыбается начальник.
”Главное — мясо готовим на углях, а не на вертеле, — раскрывает секрет Эмин. — Так оно получается сочным, не жирным. Людям не нравится жирное. Такой фишки не было нигде, многие стали копировать”.
Готовят все в специальной печи кюре. А повара — только из Азербайджана. ”Привозим профессионалов. Здесь сложно найти работников, маленькое население. У эстонцев сильный ИТ-сектор. А мы умеем хорошо готовить, умеем обращаться с мясом. Чтобы поддерживать качество, приходится привозить соотечественников”, — продолжает он. Но, признается, не только родственников, хотя они тоже работают. Совладелец сети кафе — Бахтияр Джабраилов. Он опытный повар, у него много контактов в этой сфере, поэтому найти хороших специалистов на кухню не так сложно.
На самой кухне чисто. Каждый день привозят свежие продукты со склада. Как правило, работают по двое — повар и продавец, уже местный. ”Сложно работать?” — спрашиваю я. ”А что тут сложного, нормально. Тяжело только тогда, когда много заказов”, — отвечает кассирша. Она попросила передать, что парковаться возле киоска нельзя — полиция будет штрафовать владельцев заведения.
Эмин в Эстонии с 2012 года. Жена — местная, но родом из Азербайджана, познакомились там же. Теща с тестем давно тут. Закончил университет на родине. Специальность — технология пищевых продуктов. Эмин с Бахтияром начали бизнес в 2015 году. Киоск на Пунане — первый. Теперь у них 6 точек — еще две на Балтийском рынке, в Мустамяэ, в центре и на Пярнуском шоссе.
Отличительная черта всех заведений — азербайджанские флаги. Они повсюду. Они большие. ”Да, мы патриоты. Но не забываем и Эстонию, флаг Эстонии всегда рядом”. Даже футбольная команда, которую Эмин собрал с друзьями, называется AZE United.
”Сейчас поедем на Теллискиви, там сядем, покушаем шашлык”, — неожиданно настаивает Эмин. Мы с фотографом пытались отказаться — неудобно — но ничего не вышло. Едем туда, ведь на Пунане еда только навынос.
Приезжаем на место. Пока готовится еда, Эмин устраивает дегустацию лимонадов. Фотограф Андрес Путтинг все пытался понять, как ”фейхоа” будет по-эстонски, но, кажется, так и будет — feijoa. Этот вкус нам понравился больше всего. Пока сидим, уходят довольные клиенты — все говорят: "Спасибо!".
Приносят еду. Два подноса: баранина, курица, креветки, индейка, помидоры, картошка, шаурма, кебаб. Для всего свой соус. Определенный порядок. Половину блюд мы даже не попробовали, настолько их было много.
”Денег много зарабатываете?” — интересуемся мы, сидя за столом. ”Все деньги вкладываем в дальнейшее продвижение. Хотим открыть новые точки. Зовут в Литву, Латвию, Швецию — туда тоже придется своих привозить. Естественно, без этого никак”, — отвечает Эмин.
Радует, что у Эмина и его друзей получается сохранить гастрономические традиции своей страны и при этом постоянно поддерживать качество. Ведь кто еще, кроме восточных друзей, сможет по-домашнему накормить в европейской столице?
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек
Онколог назвал главного врага рака
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев