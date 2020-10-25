Культовая шаурма на Пунане: владелец Эмин раскрыл секреты вкуса и накормил журналистов Delfi



Встречу назначили возле ларька. Продавщица сразу предлагает чай, кофе. Видимо, ее уже предупредили. Пока ждем главного, за заказом подошел курьер Wolt. Приезжает Эмин и сразу приглашает посмотреть, где же готовят ту самую шаурму.

За день до этого я спросил у друзей из Ласна, почему им так нравится эта шаурма. Ответ: низкая цена (3,5 евро) и много ингредиентов. Кажется, идеальное сочетание. ”Да, мы делаем добрые порции”, — улыбается начальник.

”Главное — мясо готовим на углях, а не на вертеле, — раскрывает секрет Эмин. — Так оно получается сочным, не жирным. Людям не нравится жирное. Такой фишки не было нигде, многие стали копировать”.

Изнанка киоска с шаурмой Foto: Andres Putting

Готовят все в специальной печи кюре. А повара — только из Азербайджана. ”Привозим профессионалов. Здесь сложно найти работников, маленькое население. У эстонцев сильный ИТ-сектор. А мы умеем хорошо готовить, умеем обращаться с мясом. Чтобы поддерживать качество, приходится привозить соотечественников”, — продолжает он. Но, признается, не только родственников, хотя они тоже работают. Совладелец сети кафе — Бахтияр Джабраилов. Он опытный повар, у него много контактов в этой сфере, поэтому найти хороших специалистов на кухню не так сложно.

На самой кухне чисто. Каждый день привозят свежие продукты со склада. Как правило, работают по двое — повар и продавец, уже местный. ”Сложно работать?” — спрашиваю я. ”А что тут сложного, нормально. Тяжело только тогда, когда много заказов”, — отвечает кассирша. Она попросила передать, что парковаться возле киоска нельзя — полиция будет штрафовать владельцев заведения.

Эмин в Эстонии с 2012 года. Жена — местная, но родом из Азербайджана, познакомились там же. Теща с тестем давно тут. Закончил университет на родине. Специальность — технология пищевых продуктов. Эмин с Бахтияром начали бизнес в 2015 году. Киоск на Пунане — первый. Теперь у них 6 точек — еще две на Балтийском рынке, в Мустамяэ, в центре и на Пярнуском шоссе.

Камиль Муншиев, Эмин Муншиев, Бахтияр Джебраилов Foto: Andres Putting

Отличительная черта всех заведений — азербайджанские флаги. Они повсюду. Они большие. ”Да, мы патриоты. Но не забываем и Эстонию, флаг Эстонии всегда рядом”. Даже футбольная команда, которую Эмин собрал с друзьями, называется AZE United.