21.02.2020, 07:20

Коронавирус завалил заказами завод в Ласнамяэ

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Завод американской компании FLIR Systems, находящийся в Эстонии, полностью переключился на производство инфракрасных камер. Причина — коронавирус.

Все дело в том, что камеры, производимые FLIR Systems, измеряют в аэропортах температуру посетителей, пишут "Деловые Ведомости".

”Работаем без устали над тем, чтобы остановить распространение этой ужасной болезни”, — говорит директор дивизиона инструментов FLIR Systems Рикард Линдволл. — ”Все производственные линии на обоих заводах (в Таллинне и Стокгольме — прим. ред.) производят только инфракрасные камеры”.

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