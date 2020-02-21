Коронавирус завалил заказами завод в Ласнамяэ

Завод американской компании FLIR Systems, находящийся в Эстонии, полностью переключился на производство инфракрасных камер. Причина — коронавирус.
Все дело в том, что камеры, производимые FLIR Systems, измеряют в аэропортах температуру посетителей, пишут "Деловые Ведомости".
”Работаем без устали над тем, чтобы остановить распространение этой ужасной болезни”, — говорит директор дивизиона инструментов FLIR Systems Рикард Линдволл. — ”Все производственные линии на обоих заводах (в Таллинне и Стокгольме — прим. ред.) производят только инфракрасные камеры”.
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