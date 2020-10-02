Клиентам в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне нужно срочно заключить новый договор о вывозе мусора

”Организованный вывоз мусора поддерживает сортировку отходов и увеличивает количество собираемого по видам мусора, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. — Если район обслуживает одно предприятие по вывозу мусора, это дает возможность предложить более качественное обслуживание клиентов и персональный подход”.

Для того, чтобы бытовые отходы вывозились и в дальнейшем, жильцам, квартирным товариществам, а также предприятиям нужно заключить новый договор по вывозу мусора с предприятием Eesti Keskkonnateenused AS. Виды вывозимых отходов следующие: смешанные бытовые отходы, бумага и картон, биоразлагаемые отходы и крупногабаритный мусор.

”Мы рекомендуем квартирным товариществам не медлить с заключением договора, поскольку составление графика вывоза отходов и достижение других договоренностей может занять время”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

Всем, чьи данные находятся в регистре, по указанным в контактных данных адресам в октябре будут высланы предварительно заполненные договоры. С 1 октября договор о вывозе мусора можно заключить в среде самообслуживания http://www.keskkonnateenused.ee/avaleht (там же имеется прейскурант) или в конторе Eesti Keskkonnateenused AS (ул. Артелли, 15). Договор о вывозе мусора также можно заключить в управах районов Пыхья-Таллинн (ул. Нийне, 2) и Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) по понедельникам 5, 12, 19 и 26 октября с 14 до 17 часов.

Договор об организованном вывозе отходов в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне был заключен между Таллиннским департаментом предпринимательства и предприятием Eesti Keskkonnateenused AS на пять лет. Информацию о возможностях вывоза отходов упаковки можно получить на домашней странице Таллинна: www.tallinn.ee/est/keskkond/pakendipunktid.