Киноклуб Ласнамяэ приглашает на бесплатный киносеанс

Уже 24 января в 13.00 в большом зале культурного центра можно будет посмотреть фильм о природе "Земля: один потрясающий день".

В течение одного чудесного дня солнце проделает свой путь от самых высоких гор до самых отдаленных островов, от экзотических, нетронутых человеком джунглей до городских пейзажей.

Сверхточные современные технологии позволяют зрителям полностью погрузиться в мир живой природы и посетить самые отдаленные уголки планеты. Очаровательное приключение на большом экране, созданное с юмором и вызывающее потрясающие эмоции!

Фильм на русском языке.

”Земля: один потрясающий день” (Великобритания 2017)

Режиссер: Ричард Дэйл, Фань Лисинь, Питер Веббер

Продюсеры: Стивен МакДонох, Марк Браунлоу, Патрик Карр

Сценарий: Фрэнк Коттрел Бойс, Ричард Дэйл, Янь Гэлин

Продолжительность: 95 мин.

Жанр: семейный