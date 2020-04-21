КАРТА | В Ласнамяэ начался ремонт внутриквартальных дорог. Смотрите, где введут ограничения

После окончания работ улица Ангерписти также приобретет совершенно новый облик. В июне этого года здесь начнется строительство пешеходно-велосипедной дорожки. Названная в честь розоцветного растения улица Ангерписти расположена в непосредственной близости от Нарвского шоссе в микрорайоне Лоопеалсе.

”В ближайшее время в Ласнамяэ стартует сезон ремонта дорог. Более крупные дорожные работы пройдут на улицах Вилисуу и Тондираба, где помимо проезжей части будет обновлено дорожное покрытие на прилегающих к улицам тротуарах”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. ”Также этим летом будут проведены дорожно-строительные работы на проезжей и пешеходной части улицы Каху и на соединительной дороге между Ляэнемере и Линнамяэ теэ. Восстановительные дорожные работы пройдут и на тротуарах по адресу Викерласе, 16, Пунане, 17 и улице Мартса”, — сказал Владимир Свет.

Уже сегодня ведутся строительные работы на участке между Нарвским шоссе и улицей Турба, 2, в ходе которых будет построена новая пешеходная дорожка, а выезд с верхней парковки Певческого поля станет безопаснее.

”Понятно, что строительные работы могут сопровождаться периодическими ограничениями движения, что может вызвать временные неудобства как для водителей, так и пешеходов. Мы надеемся на понимание жителей Ласнамяэ и просим следовать временным дорожным знакам”, — сказал Владимир Свет.

В ходе ремонтных работ будет снят старый слой асфальта и положен новый, восстановят озеленение и установят новые указатели дорожного движения. Со списком ремонтируемых улиц можно ознакомиться здесь. Кроме того, в районе ведется интенсивный восстановительный ремонт магистральных дорог. О реконструкции более крупных объектов района будет сообщено отдельно.

Дорожно-восстановительные работы проводятся по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.