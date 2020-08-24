КАРТА | В Ласнамяэ началось строительство новой пешеходной дорожки

”Микрорайоны Лоопеалсе и Тондираба — одни из самых быстроразвивающихся частей Ласнамяэ. Для них характерна обширная зеленая зона, где жители с удовольствием занимаются спортом и проводят свободное время в кругу семьи. Планируемый здесь парк станет разносторонней и интересной зеленой зоной, доступ к которой мы уже продумываем и развиваем”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В ходе строительных работ на участке между Нарвским шоссе и улицей Лавамаа будет проложена асфальтированная дорога протяженностью 250 метров и шириной 3,5 метра, которая соединит уже имеющиеся пешеходные дорожки Тондираба и Нарвского шоссе. На тротуаре будут созданы две зоны отдыха со скамейками и урнами. Для безопасности пешеходов по всей протяженности дорожки будет установлено яркое и экономичное светодиодное уличное освещение. На прилегающей к дороге территории высадят высокое озеленение.

Завершить работы планируется в ноябре этого года. Контрактная стоимость строительных работ составляет примерно 110 000 евро.

Управа Ласнамяэ