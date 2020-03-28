КАРТА | На перекрестке Нарвского шоссе и улицы Турба появится пешеходная дорожка
6 апреля в Ласнамяэ на отрезке Нарвского шоссе и участка по адресу Турба, 2 приступят к строительству новой пешеходной дорожки, сообщает управа района.
6 апреля в Ласнамяэ на отрезке Нарвского шоссе и участка по адресу Турба, 2 приступят к строительству новой пешеходной дорожки, сообщает управа района.
”В ходе работ будет построена асфальтовая дорожка для пешеходов длиной 125 метров и шириной три метра. Также будет построена, отделенная от проезжей части Нарвского шоссе разделительной полосой, диагональная парковка на девять мест. Для людей, живущих рядом с Певческим полем, это небольшой, но очень значимый объект. Новая дорожка позволит безопасно добираться до автобусной остановки, стоянки и расположенной поблизости заправки”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.
За последние годы Управа района Ласнамяэ сделала место более безопасным, поэтому строительство тротуара является логическим продолжением благоустройства данного участка. В ходе работ будет построена ливневая канализация и расчищена прилегающая территория. Вдоль дороги высадят высокие зеленые насаждения, установят современное уличное LED –освещение и на парковке решена проблема с отводом дождевой и талой воды.
Во время проведения строительных работ на отрезке Нарвского шоссе будут действовать временные ограничения дорожного движения. Всех водителей просим быть предельно внимательными, соблюдать знаки дорожного движения и скоростной режим.
По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства строительные работы проведет фирма Viaston Infra OÜ. Проектную документацию подготовила фирма AS K-Projekt. Срок окончания работ намечен на июль месяц.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В Германии зафиксирован самый высокий скачок смертности от COVID
В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса
Как Грозный переживает коронавирусную панику
Врач назвал простую альтернативу медицинским маскам