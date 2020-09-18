18.09.2020, 11:05

КАРТА | На Лаагна теэ меняется организация движения и маршруты автобусов

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laagna tee
laagna teeFoto: Andres Putting

Начиная с понедльника, 21 сентбяря, меняется организация дорожного движения на переходе Лаагна теэ в Раху теэ в Ласнамяэ.

В связи со строительными работами сужается левая часть Раху теэ и движение сдвигается на правую часть. В обоих направлениях гарантированы для 1+1 полосы движения.

Находящееся в конце Лаагна теэ место разворота будет закрыто, маневр можно будет сделать в месте разворота, что ближе к центру города, которое будет расширено. В связи с этим временно удлинится поворот движущихся из центра автомобилей на улицу Кярбери.

Foto: Maanteeamet

Изменяются маршруты городских автобусов 7, 13 и 65. Смотрите схему:

Foto: Maanteeamet

Временная организация дорожного движения будет действовать до конца ноября.

Работы проводит Nordecon AS.

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