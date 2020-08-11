КАРТА | На двух улицах Ласнамяэ стартуют ремонтные работы
На этой неделе в Ласнамяэ приступят к восстановительному ремонту внутриквартальной дороги и пешеходной дорожки на улице Вилисуу, который также затронет и часть улицы Каху.
На этой неделе в Ласнамяэ приступят к восстановительному ремонту внутриквартальной дороги и пешеходной дорожки на улице Вилисуу, который также затронет и часть улицы Каху.
”Первоначально ремонтные работы пройдут на улице Вилисуу, где будет обновлено асфальтовое покрытие на проезжей части и тротуаре. После этого ремонтные работы продолжатся на улице Каху”, — пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. Он добавил, что в ходе работ также будут заменены разбитые бордюрные камни и восстановлено озеленение.
Управа района просит участников дорожного движения следить за временно установленными знаками и парковать автомобили в тех местах, где это не препятствует проведению дорожно-ремонтных работ. Водителей просят отнестись к временным неудобствам c пониманием. Работы планируется завершить в сентябре.
Строительные работы были заказаны Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства. Работы по ремонту выполнит фирма Viamer Grupp OÜ. Надзор за строительными работами со стороны владельца выполнит TPJ Inseneribüroo OÜ.
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