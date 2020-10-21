Каникулы продолжаются: смотрите, чем интересным заняться в Ласнамяэ!

”Молодежный центр, занятия и встречи в котором обычно проходят по рабочим дням по устоявшемуся расписанию, подготовил к каникулам отдельную программу. На этой неделе каждый день в центре посвящен определенной тематике и помимо привычных занятий и воркшопов у ребят будет возможность посетить Ботанический сад и Вируское болото. Чтобы быть ближе к молодежи, центр теперь организует занятия на двух площадках. Наряду с основным зданием на ул. Пунане мероприятия под руководством команды молодежного центра регулярно проходят теперь и в молодежном штабе на улице Раадику”,– сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Среда, 21 октября, пройдет в молодежном центре под знаком итальянской культуры. В 12 часов ребята смогут принять участие в воркшопе по приготовлению пиццы, а в 16 часов — присоединиться к мультикультурной танцевальной вечеринке.

В четверг, 22 октября, центр организует вылазку на Вируское болото. Участников поездки ждут пикник и фотоохота.

Пятница, 23 октября, будет посвящена искусству. Начиная с 13.30 у желающих будет возможность применить свои творческие способности на пленэре в Ботаническом саду, в 15 часов здесь же можно будет принять участие в командных играх, а в 16:30 — поучаствовать в творческом мастер-классе.

Участие в воркшопе по приготовлению пиццы, поездке на Вируское болото и посещении Ботанического сада требует предварительной регистрации по адресу lasnamae@noortekeskus.ee.

На время каникул молодежный центр изменил часы работы на двух своих площадках. Основное здание на ул. Пунане,69 ждет ребят по рабочим дням с 12-19 за исключением четверга, 22 октября, когда вся команда центра вместе с ребятами отправится на прогулку на Вируское болото. Молодежный штаб на ул. Раадику, 8b/1-5 будет открыт и на выходных (Пт. 14-19, Сб. 12-15, Вс. 12-17).