Камеры измерения скорости на Лаагна теэ — когда и кто их установит? RusDelfi разбирается

Сейчас по Лаагна теэ можно ехать со скоростью 70 км/ч. Все автомобилисты знают, что на самом деле многие передвигаются быстрее. На центральной улице Ласнамяэ несколько рядов, нет светофоров, пешеходы переходят дорогу по мостам. Может быть, камеры, как на перекрестке Кристийне и на Рейди теэ, помогут?

В 2019 в Таллинне произошло 507 ДТП, пострадало 598 и погибло 8 человек. В Эстонии всего за прошлый год на дорогаях погибло 52 человека, аварий — 1411, пострадавших — 1738.

Согласно исследованию Департамента шоссейных дорог Эстонии, на участках государственных дорог, где стоят стационарные камеры измерения скорости, количество несчастных случаев уменьшилось на 40%. Анализ также подтвердил, что в местах с камерами на 13% уменьшилось ДТП со смертельным исходом.

Пользователи социальных сетей хоть и не ссылались на официальные данные, но в голос заявили: камеры помогут усмирить нарушителей и сведут вероятность уличных гонок в ”канаве” к минимуму. Так, например, в группе ”Таллиннцы” свыше 500 человек поддержали идею установки радаров.

”Мы поднимем эту тему на собрании районного совета Ласнамяэ в августе, — говорит автор поста и член совета Вадим Криссан в интервью RusDelfi. — Председатель Эльмар-Йоханнес Труу подтвердил, что сразу после паузы, мы обсудим установку камер”.

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Одним из первых эту идею высказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет: камеры сделают главную восточную магистраль безопаснее. Спустя две недели RusDelfi связался с ним. Начался ли процесс установки? Оказывает, все не так просто, признается центрист.

”Установка камер контроля скорости — не совсем обычная инвестиция, вроде установки светофора и ремонта дороги. Чтобы их установить, необходимо не только желание городских властей, но и сотрудничество Департамента шоссейных дорог и полиции, — подчеркивает он. — Во-первых, город со своей стороны должен найти бюджетные средства для установки камер. Установка двух камер может стоить около 250 000 евро, если сравнивать с предыдущими проектами. С учетом масштабов улицы Лаагна, разговор нужно вести о 3-х или 4-х камерах, как минимум. После установки камер их должен сертифицировать Департамент шоссейных дорог и подключить к своей системе штрафов Департамент полиции и погранохраны. Обычно, для города именно последний этап является проблематичным, так как по какой-то причине у полиции уходит много времени на присоединение камер к своей системе. Так, на перекрестке Кристийне это заняло более 4-х лет, на улице Рейди, где установлены камеры, этого еще не произошло".