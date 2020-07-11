Камеры измерения скорости на Лаагна теэ — когда и кто их установит? RusDelfi разбирается(1)
Смертоносная авария на Лаагна теэ заставила задуматься: нужны ли камеры слежения за скорость в ”канаве”? Как их установливают — в материале RusDelfi.
Смертоносная авария на Лаагна теэ заставила задуматься: нужны ли камеры слежения за скорость в ”канаве”? Как их установливают — в материале RusDelfi.
Сейчас по Лаагна теэ можно ехать со скоростью 70 км/ч. Все автомобилисты знают, что на самом деле многие передвигаются быстрее. На центральной улице Ласнамяэ несколько рядов, нет светофоров, пешеходы переходят дорогу по мостам. Может быть, камеры, как на перекрестке Кристийне и на Рейди теэ, помогут?
В 2019 в Таллинне произошло 507 ДТП, пострадало 598 и погибло 8 человек. В Эстонии всего за прошлый год на дорогаях погибло 52 человека, аварий — 1411, пострадавших — 1738.
Согласно исследованию Департамента шоссейных дорог Эстонии, на участках государственных дорог, где стоят стационарные камеры измерения скорости, количество несчастных случаев уменьшилось на 40%. Анализ также подтвердил, что в местах с камерами на 13% уменьшилось ДТП со смертельным исходом.
Пользователи социальных сетей хоть и не ссылались на официальные данные, но в голос заявили: камеры помогут усмирить нарушителей и сведут вероятность уличных гонок в ”канаве” к минимуму. Так, например, в группе ”Таллиннцы” свыше 500 человек поддержали идею установки радаров.
”Мы поднимем эту тему на собрании районного совета Ласнамяэ в августе, — говорит автор поста и член совета Вадим Криссан в интервью RusDelfi. — Председатель Эльмар-Йоханнес Труу подтвердил, что сразу после паузы, мы обсудим установку камер”.
Одним из первых эту идею высказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет: камеры сделают главную восточную магистраль безопаснее. Спустя две недели RusDelfi связался с ним. Начался ли процесс установки? Оказывает, все не так просто, признается центрист.
”Установка камер контроля скорости — не совсем обычная инвестиция, вроде установки светофора и ремонта дороги. Чтобы их установить, необходимо не только желание городских властей, но и сотрудничество Департамента шоссейных дорог и полиции, — подчеркивает он. — Во-первых, город со своей стороны должен найти бюджетные средства для установки камер. Установка двух камер может стоить около 250 000 евро, если сравнивать с предыдущими проектами. С учетом масштабов улицы Лаагна, разговор нужно вести о 3-х или 4-х камерах, как минимум. После установки камер их должен сертифицировать Департамент шоссейных дорог и подключить к своей системе штрафов Департамент полиции и погранохраны. Обычно, для города именно последний этап является проблематичным, так как по какой-то причине у полиции уходит много времени на присоединение камер к своей системе. Так, на перекрестке Кристийне это заняло более 4-х лет, на улице Рейди, где установлены камеры, этого еще не произошло".
"Несмотря на это я по прежнему являюсь сторонником идеи установки камер контроля скорости на улице Лаагна. Это помогло снизить общую скорость потока и хотя бы снизить риск серьезных аварий, а значит спасти жизни людей", — добавляет он.
RusDelfi отправил запрос в Департамент шоссейных дорог: задумываются ли специалисты об автономном измерении скорости и на Лаагна теэ. В пресс-службе ответили — за этот участок отвечает Таллиннский транспортный департамент.
Интересно, что в Таллиннском департаменте ответили абсолютно противоположное. ”По закону, ни одно самоуправление не обеспечивает надзор за скоростью передвижения автомобилей. На Лаагна теэ полиция и так следит за скорость: в патрулях или с помощью мобильных камер. В случае, если государство захочет установить камеры измерения скорости на Лаагна теэ, город готов к обоюдному сотрудничеству”, — ответил вице-мэр Андрей Новиков RusDelfi.
Можно сделать вывод, что ни в этом году, ни, вероятно, в ближайшие годы — камеры в ”канаве” не установят. По крайней мере потому, что чиновники перекладывают ответственность друг на друга: Департамент шоссейных дорог (государственный орган) на Таллиннский транспортный департамент (муниципальный). Еще где-то рядом полиция, с которой тоже нужно все согласовывать.
Свет добавил, что Таллинн предложил изменить Закон о дорожном движении таким образом, чтобы местное самоуправление получило более широкие возможности для установки стационарных камер.
”Это помогло бы ускорить процесс установки камер. Данное предложение находится на рассмотрении парламента уже несколько месяцев”, — считает он.
Возможно, мобильные камеры спасут ситуацию. Они просты в использовании и требуют меньше времени на установку.
”В какой-то мере, они даже более эффективные, чем стационарные аппараты, ведь об их местонахождении нельзя знать заранее, — уточняет старейшина Ласнамяэ. — Хочется верить, что в скором времени хотя бы такой вариант на Лаагна теэ появится. После завершения расследования деталей аварии на Лаагна теэ специалистам нужно будет провести более системный анализ того, что и как еще нужно сделать на этой магистрали с точки зрения повышения безопасности”.
На данный момент в Эстонии всего 8 таких камер. Две в каждой префектуре, значит в столице одновременно могут стоят лишь две камеры.
"В Эстонии несколько десятков специалистов, которые могут с ними работать", — рассказал RusDelfi руководитель патрульной службы Пыхьяской префектуры Вармо Рейн. Но так и не ответил, будут ли они теперь усиленно следить за скоростным режимом на Лаагна теэ.
”Как правило, они используется на оживленные многорядных дорогах, где остановка машин патрулем и съезд с дороги — опасны. Например, мобильные камеры используются на Лаагна теэ, Петербургском шоссе и на других междугородних трассах. Полиция продолжит использовать мобильные камеры в допустимых объемах. Задача не наказывать людей, а дисциплинировать участников дорожного движения”, — считает он.
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