”Как в фильме ужасов”. Житель Ласнамяэ, убивший свою сожительницу и отрезавший ей голову, признал вину

”Да, я убил свою жену, — ответил Лийва на вопрос репортера. — Из ревности”.

Когда в начале января этого года полицейские зашли в квартиру Лийва, то были шокированы. ”Открывшаяся полицейским картина напоминала, скорее, кадры из какого-нибудь фильма ужаса”, — сказала прокурор Катрин Паэсоо на заседании. Ранее Паэсоо уже говорила прессе, что в квартире сильно воняло. Там же была найдена такса, состояние которой было ужасным. Обезглавленное тело убитой Ольги (имя изменено) лежало на кухне и было накрыто одеялом. Голова стояла рядом на подушке. Тело было сильно осквернено и уже начало покрываться плесенью. Смерть наступила около двух недель назад.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, на теле было обнаружено 12 колото-резаных ран. Также у женщины была распорота брюшная полость и удалены некоторые органы. Сам Лийва говорит, что нанес всего один удар, в область сердца.

Лийва признался как в убийстве, так и осквернении трупа. На момент прибытия в его квартиру полиции он находился в другой комнате. Мужчина утверждает, что помнит только один удар. Далее все последующие дни он пил и ничего не помнит.

У Лийва имеется три действующих наказания, два из которых — за вождение в пьяном виде. Также он наказывался за ненадлежащее физическое обращение.

По ходатайству родственников Ольги процесс был объявлен частично закрытым. Потерпевшая сторона требует от Лийва возмещения как материального, там и морально ущерба на сумму 4000 и 10000 евро соответственно.

Слушание продолжится на следующей неделе.